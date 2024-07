Trattori d’epoca e aratura in notturna

Si rinnova a Cerreto Guidi la tradizione dei trattori d’epoca. Nel prossimo week-end, infatti, si terrà la 27esima edizione di questi affascinanti mezzi, a cura come sempre dell’associazione G.A.C.E.B. Trattori d’Epoca di Cerreto Guidi, con il patrocinio del Comune di Cerreto Guidi. Si parte domani mattina alle 9 con l’arrivo e l’esposizione delle macchine agricole in piazza XX Settembre, mentre nel pomeriggio a partire dalle 18 in piazza Belvedere si terrà una dimostrazione di battitura del grano con antica trebbia a fermo. La prima giornata della manifestazione procederà poi alle 20 sul colle di San Zio con la tradizionale cena del trattorista sulle presse di paglia, per concludersi alle 22 con il suggestivo spettacolo dell’aratura notturna (nella foto). Domenica si riprenderà di buon mattino, alle 9, con sfilata panoramica dei trattori d’epoca con sosta per la merenda presso le cantine Dainelli. Alle 13, invece, rientro a Cerreto Guidi e pranzo presso la locale Sagra del Papero e del Cinghiale, che si concluderà proprio domenica prossima. Infine, nel pomeriggio (dalle 16) si torna in piazza Belvedere per le esibizioni degli artisti scultori del legno con la motosega, seguiti dalle prove di aratura in campo. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare ai seguenti numeri: 329 7770661 (Sandra), 393 8717358 (Lorenzo) o 333 2286396 (Gaspare).