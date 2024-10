Trasporti, calca e disagi. Che caos in via Sanzio. E il nuovo container cancella i parcheggi

I bus che arrivano sono già strapieni, la corsa verso la fermata è inutile. E non va meglio per chi cerca di accaparrarsi un posto salendo alla stazione ferroviaria. Calca e disagi su trasporti e viabilità al polo scolastico di via Sanzio sono ormai una costante. "Mia figlia ha deciso che andrà in motorino, ma non è giusto perché una volta fatto l’abbonamento ai mezzi, la spesa è doppia", protesta un genitore. "Nonostante l’abbonamento - tuona un’altra mamma - mio figlio è rimasto a piedi". Polo scolastico, centro commerciale, un polo sportivo di atletica in costruzione e ora anche i cantieri per l’installazione del tanto atteso container nel parcheggio del Pontormo a gettare benzina sul fuoco. E’ una giungla la viabilità nella "cittadella scolastica" ma anche nelle vie limitrofe come via Valsugana, dove si creano tappi e blocchi in orario di entrata e di uscita.

Da una parte dunque, c’è la questione annosa del servizio di trasporti, che tra settembre e ottobre (in attesa dell’orario definitivo) mette a dura prova studenti e famiglie. Dall’altra l’incubo del traffico, tra cantieri e parcheggi chiusi. Al polo di via Sanzio il cantiere per l’adeguamento sismico dell’edificio ha tagliato altri spazi e ora che si sta predisponendo la sistemazione del container, i disagi aumentano.

"La situazione è sempre critica -conferma la dirigente del Pontormo, Filomena Palmesano - Ma da un paio di settimane lo è ancora di più in quanto è stato chiuso il parcheggio interno della scuola per l’installazione del container e quindi la viabilità su via Sanzio e via Bonistallo è peggiorata". Una combinazione esplosiva. Il container atteso da maggio e studiato per razionalizzare gli spazi, arriverà presto alleggerendo un problema ma creandone uno nuovo. Le conseguenze? A cascata. "E’ stato predisposto il cantiere - spiega Palesano - Il parcheggio che dovrà ospitare la struttura è chiuso: ciò significa almeno 50 posti auto in meno". Da cronoprogramma il container dovrebbe esser pronto entro i primi di dicembre per poter fare il trasloco nelle vacanze di Natale ed essere inaugurato l’8 gennaio, al rientro. "L’impatto sulla viabilità è evidente. Se prima si poteva entrare da via Sanzio e uscire da via Bonistallo, ora col parcheggio bloccato, si entra e si esce o dall’una o dall’altra via, non c’è circolazione". I posti auto vengono improvvisati lungo la strada a intasare ancora di più il flusso. "C’è un parcheggio piccolino lato via Bonistallo che è stato sistemato ma non risolve la criticità, stiamo aspettando che venga aperto un ulteriore cancello su via Sanzio lato Ferraris", per alleviare un minimo di stress e guadagnare un po’ di spazio.

Y.C.