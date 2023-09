Transizione digitale e fondi Pnrr. Ecco il nuovo sito del Comune

Al via il nuovo sito web del Comune di Montespertoli: entrerà ufficialmente in funzione lunedì 2 ottobre. Questa operazione è stata resa possibile grazie ai fondi dell’Unione Europea nell’ambito di Next Generation Eu, resi accessibili in Italia dal Pnrr. L’intervento è un aggiornamento del sito esistente, lanciato a settembre dello scorso anno, reso necessario dalle nuove linee guida nazionali in materia. La nuova veste è stata progettata con l’obiettivo di offrire ai cittadini e alle imprese un accesso ancora più semplificato e intuitivo alle informazioni e ai servizi comunali e rendere così notevolmente le più agevoli le procedure amministrative. Lo stile e la maggior parte dell’organizzazione dei contenuti non cambierà, mentre i principali vantaggi e le caratteristiche della nuova veste includono: servizi on line, organizzazione intuitiva, partecipazione dei cittadini per un filo diretto con l’amministrazione.