Tragedia in campagna. Arresto cardiaco . Muore a 71 anni nel campo vicino casa

Un 71enne di Montespertoli, S.M. le sue iniziali, è morto ieri pomeriggio per un arresto cardiaco mentre si trovava in un’area verde in via Lucardese. L’uomo, a quanto appreso, si è sentito male accasciandosi a terra privo di sensi. Sono stati alcune persone presenti al momento del malore a chiamare tempestivamente i soccorsi. Sul posto a supporto degli operatori sanitari sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano; si è alzato in volo anche l’elisoccorso Pegaso. Ma quando i soccorritori della Pubblica assistenza di Montespertoli e della Misericordia di Castelfiorentino sono arrivati sul posto per l’uomo purtroppo non c’era più niente da fare. A quel punto non si è potuto far altro che constatarne il decesso.

Il 71enne, si è sentito male in un campo lontano dalla sua abitazione, e la zona è totalmente in campagna, in località Lucardo: vi si accede dalla strada provinciale 79. I sanitari hanno fatto di tutto per provare a rianimarlo, ma purtroppo non è stato possibile. Il cuore non ha più ripreso a battere. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Montespertoli, che hanno allertato il magistrato di turno. Informato delle cause naturali del decesso da parte del medico che l’aveva constatato, il magistrato ha disposto l’immediata restituzione del corpo alla famiglia. La notizia in poco tempo si è diffusa nella zona, e tanta la commozione tra conoscenti e amici per la scomparsa del 71enne.

Eventi di questo genere, per la loro imprevedibilità, risultano il più delle volte letali. Non è stato possibile infatti intervenire in modo da far ripartire il cuore di S.M., colpito con tutta probabilità da un infarto che ne ha provocato l’arresto cardiorespiratorio. Altre cause non verranno indagate. La famiglia, comprensibilmente affranta, ha chiesto riserbo per questa tragica scomparsa.

F.M.