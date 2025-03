“Tra tango e jazz“. Musica in salotto con aperitivo

EMPOLI "Tra tango e jazz" è il titolo del nuovo concerto della rassegna musicale "Domeniche in salotto - Aperitivi in concerto al teatro Il Momento", a cura dell’associazione Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli e il contributo del Ministero della cultura, che oggi alle 16.30 vedrà protagonisti al Teatro Il Momento di Empoli Lorenzo Nocci (Sax baritono), Duccio Santi (sax tenore), Iacopo Conte (pianoforte) e Camilla Cantara (percussioni). Quattro giovani musicisti che formano l’ensemble Tango Nuevo, nato nella classe di musica da camera del Conservatorio di Siena “Rinaldo Franci“, sotto la guida del maestro Margherita Di Giovanni. Dopo l’esordio al teatro I Rinnovati di Siena, il quartetto ha proseguito la propria attività concertistica in particolare nel Senese e nel Grossetano, partecipando a rassegne come “Di borgo in borgo“ a Montalcino e “I borghi cantano la storia“ a Santa Fiora. Il repertorio di questo ensemble basa le sue fondamenta sul disco “Summit-Reunion Cumbre“, nato dalla collaborazione tra Gerry Mulligan e Astor Piazzolla, arrangiato appositamente per la formazione, per poi allargarsi ad abbracciare i brani più iconici del Tango Nuevo. La novità di questo concerto è che la riduzione sul costo del biglietto (cinque euro invece di otto), non è più solo per Over 65 e Under 18, ma anche per i Soci Unicoop. "Siamo felici di poter annunciare, grazie alla collaborazione con Unicoop Firenze, questa importante novità – sottolinea Damiano Tognetti, direttore artistico e presidente de Il Contrappunto –. Uno strumento per rendere più che mai accessibili le nostre proposte culturali, sia per quanto riguarda la parte conclusiva di “Domeniche in salotto“ sia per quanto riguarda i prossimi concerti". Il biglietto comprende ingresso al concerto e aperitivo a seguire a cura dell’associazione Noi da Grandi onlus. La rassegna si concluderà domenica prossima con un evento a ingresso gratuito grazie alla compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana nell’ambito del bando "Festa della Toscana 2024".