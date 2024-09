Tra pittori e incisori: arte alla fornace

La Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina torna ad aprire le proprie porte a una nuova mostra. Dopo la pausa estiva, infatti, domani alle 17 sarà inaugurata la mostra di pittura e incisione "Artisti del territorio". Protagonisti cinque famosi artisti toscani, coordinati dal critico d’ arte Daniela Pronesti. Tra le opere esposte, le incisioni su rame realizzate con grande precisione e accuratezza da Vittorio Braccesi, artista pistoiese; le tele pittoriche che rappresentano la vita quotidiana, dove gli esseri umani sono i protagonisti, evidenziando le emozioni, le relazioni, gli eventi, del pittore pistoiese Roberto Carradori; le macro tele sullo studio del nudo, dell’artista empolese Alessio Di Lernia; le tele materiche, superfici murali, che concretizzano una massa in uno spazio del pittore Velio Feltri di Pistoia; i paesaggi fioriti dai colori caldi, dipinti su tela, di Domenico Monteforte, pittore di Pietrasanta. La mostra, che gode del patrocinio del Comune di Capraia e Limite, sarà visitabile fino al 29 settembre dal giovedì alla domenica, dalle 17 alle 19. Come evento collaterale all’esposizione, invece, sabato 21 settembre alle 17 si terrà la conferenza "Il tormento del Pontormo: per il giudizio ultimo in San Lorenzo", a cura del professor Silvano Salvadori con interventi scenici del Gruppo Teatrale Il Pontormo e dell’associazione Borgo Pontormese.