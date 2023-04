Totem, cartelli e mappe Così la segnaletica è pronta alla rivoluzione

Una segnaletica nuova di zecca. A completare il piano di rilancio della città di Empoli come meta turistica appetibile in tutte le stagioni c’è l’operazione cartellonistica. Sono quaranta i nuovi pannelli che verranno installati entro la fine del mese: andranno a integrare la segnaletica già esistente - quella marrone - che sarà rivestita di "azzurro Empoli". Dalle curiosità sulla toponomastica alle informazioni sui personaggi storici, una nuova forma di comunicazione fatta di totem, bandiere, mappe e cartelli monumento. Nei colori si richiama il layout del sito VisitEmpoli: le due grandi mappe del centro storico saranno installate alla stazione ferroviaria e all’inizio di via Ridolfi mentre sparse in tutto il centro si potranno trovare cartelli direzionali sui principali punti di attrazione. I monumenti saranno descritti in appositi cartelli in lingua italiana e inglese. I totem informativi invece guideranno passo passo il turista alla scoperta dei luoghi di visita del centro e consentiranno di conoscere meglio la storia delle vie o piazze in cui si trovano o quella dei personaggi a cui le strade sono intitolate.

Tutti i cartelli sono dotati di Qr Code che rimandano a contenuti extra ospitati sul sito. Un sistema ’crossmediale’, insomma, capace di dialogare con il portale web. E non è tutto. Da oggi sui social network Instagram e Facebook saranno attive anche le pagine VisitEmpoli_official dove troveranno spazio curiosità e foto sull’offerta turistica di Empoli e attraverso le quali, nelle prossime settimane, sarà lanciata una ‘call for ideas’ dedicata ai giovani videomaker cittadini. "Raccontare ancora più e meglio l’anima turistica della nostra città con tutte le sue eccellenze: questo è l’obiettivo che ci ha spinti a rinnovare e incrementare il sistema della cartellonistica - ha sottolineato l’assessore alla Cultura Giulia Terreni - Quello che abbiamo presentato è un intervento importante, innovativo, al passo con le nuove tecnologie e con l’esigenza di chi si muove".

Y.C.