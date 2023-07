Tosi in concerto con “Leggera Sinfonia“

Si scalda questa quinta edizione della “Sagra dell’aria bona” a Marcialla, dove domani sera alle 21.30 in piazza Brandi sarà ospite Simone Baldini Tosi (nella foto) con il concerto “Leggera Sinfonia”. Il cantautore aretino dirigerà un’orchestra d’archi di dieci elementi che lo accompagnerà nella sua performance canora, presentando “Le leggende della musica”. La voce di Simone Baldini Tosi e il suono di una ensemble di archi, supportati nei momenti più intensi da una ritmica elettronica, sono il connubio perfetto per una sinergia musicale tra passato, presente e futuro. L’alternanza di musica classica e leggera fa trovare vicini Bach a Bob Marley, Vivaldi ai Beatles, Saint Seans a Battisti, Mascagni ai brani inediti di Tosi.

Simone Baldini Tosi ha lavorato con Caterina Caselli come autore scrivendo anche per Marco Mengoni. Ha collaborato con i musicisti di Giorgio Gaber portando nei teatri il teatro canzone e recitando i monologhi scritti appositamente per lui da Sandro Luporini, autore storico di Gaber. Oltre a vincere vari concorsi, poi, ha composto musiche per film. Ultimamente è uscito il suo singolo “Per non cadere dalle nuvole” dove duetta con l’attrice Vanessa Incontrada. Tosi vede in “ Leggera Sinfonia“ il connubio perfetto fra i due mondi artistici che da sempre lo hanno accompagnato nella sua carriera.