Torneo di balestra Arcieri locali primi

Cerreto Guidi, capitale della balestra antica per un giorno. Tra sport e tradizione, si è tenuto nei giorni scorsi il Torneo Cosimo I de’Medici, Memorial Mauro Masini, valido anche come Memorial Piero Cerri. La gara - patrocinata dal Comune e organizzata con Pro Loco e Compagnia dei Balestrieri - ha impegnato sportivi arrivati da tutta Italia. Grande soddisfazione per la compagine di Cerreto Guidi che è riuscita ad imporsi nella sfida a squadre con un totale di 405 punti, precedendo Cortona e Cagli. Sul podio per il Memorial Mauro Masini, sono saliti I’Vinci, Falco, Demonio, Veltro, Incubo e I’ Da Barta: in queste competizioni è infatti consuetudine usare solo nomi di battaglia. Il Torneo Cosimo I de’ Medici è stato invece vinto da Necromante di Cagli, sul cerretese Veltro. Il Memorial Piero Cerri è andato a Guelfo di Cortona.