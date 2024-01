Tornano sferruzzanti e circoli di lettura

EMPOLI

Festeggiato l’arrivo del nuovo anno, anche la biblioteca Fucini di Empoli è pronto a riprendere le proprie iniziative. Lunedì prossimo torneranno infatti gli appuntamenti con i gruppi di lettura dei ragazzi e delle ragazze e con il laboratorio “Sferruzza, sferruzza“. Per quanto riguarda il gruppo di lettura il ritrovo è fissato presso la Casa della Memoria in via Livornese 42, con la bibliotecaria Claudia: l’occasione giusta per parlare di libri, storie, esperienze e per scambiarsi idee e suggerimenti. Si parte alle 16.15 con Gli scompaginati (età 11-14 anni), mentre dalle 17.30 spazio al circolo di lettura over 14. Per informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo [email protected] oppure telefonare allo 0571 757840 o allo 0571 757873.

Martedì 9 gennaio alle 16.30, al punto BiblioCoop al Centro*Empoli di via Sanzio, spazio invece alle creative sferruzzanti (nella foto), che torneranno coi loro consigli preziosi sulla maglia, sull’uncinetto e su tutto l’universo del ‘ferri e filo’. Per partecipare all’incontro basta scrivere una mail a [email protected] o chiamare lo 0571 757840.

Inoltre, dopo la pausa natalizia, lunedì prossimo riaprire anche il Punto prestito alla Casa della Memoria, mentre quello del Centro Giovani Avane (via Magolo 32) sarà riattivato l’11 gennaio.