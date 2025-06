Tornano le cene in piazza con shopping

Buon cibo, accoglienza e socialità. Un’occasione per far vivere il centro storico, valorizzare le attività e creare una connessione autentica con chi vive e visita il territorio. Sono i presupposti delle "Cene d’Estate", iniziativa promossa dall’Associazione Commercianti di Montespertoli con il patrocinio del Comune. Da stasera e fino a mercoledì 3 settembre, ogni settimana il centro storico si animerà con cene all’aperto e negozi aperti anche in orario serale. L’apertura, dunque, è fissata per stasera: tutti in piazza del Popolo dove si potrà girare anche tra le bancarelle del mercatino del "Non lo butto". Sarà un’iniziativa itinerante con le tavolate apparecchiate in varie location del centro. Piazza del Popolo, all’angolo con viale Matteotti, sarà protagonista mercoledì 23 luglio e mercoledì 27 agosto. In via Roma, i ristoratori accoglieranno i commensali il 9 luglio e il 13 agosto, mentre piazza del Popolo, all’angolo con via Garibaldi, sarà animata il 2 e il 9 luglio e ancora il 6 agosto. Piazza Machiavelli ospiterà le serate del 16 luglio e del 20 agosto. Diversi anche gli appuntamenti speciali come quello del 30 luglio con "Le Notti del Vino", serata dedicata alla scoperta delle eccellenze enologiche del territorio con i ristoratori del paese, accompagnata dai vini dei viticoltori locali. Non mancheranno poi momenti di solidarietà, come la cena del 9 luglio in favore del popolo Saharawi.