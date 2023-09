Tornano a Montelupo Fiorentino le conferenze degli esperti

MONTELUPO FIORENTINO

Tornano a Montelupo le conferenze organizzate sulla mostra “La ceramica di Montelupo e gli Uffizi. Una galleria di confronti“, che è possibile visitare al museo della ceramica fino al prossimo 1 ottobre. Dopo la sosta nei mesi di luglio e agosto, sarà Marino Marini a riprendere il ciclo di incontri con la conferenza “Preziose ceramiche del Rinascimento nella pittura“. L’appuntamento è per domani alle 18. Marino Marini è un archeologo medievista e curatore delle collezioni ceramiche dei musei del Bargello e di Palazzo Davanzati a Firenze e nell’occasione offrirà una panoramica delle raffigurazioni di manufatti in maiolica rinascimentale, realizzati soprattutto in area fiorentina o importati dalla Spagna moresca, riconoscibili su dipinti di ambito italiano e nord-europeo. Raffigurazioni di vasellame utilizzato per la mensa o di esemplari pregiati destinati all’arredo di ambienti ricercati che porteranno il publbico a scoprire dettagli riguardanti la vita di tutti i giorni. Un approfondimento specifico sarà dedicato a una rara e particolare forma ceramica spagnola destinata a contenere piante aromatiche nelle aristocratiche dimore fiorentine del Quattrocento. Per quanto riguarda la mostra è possibile visitarla tutti i giorni: il lunedì dalle 14 alle 19 e dal martedì alla domenica in orario 10-19. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.museomontelupo.it