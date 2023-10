Torna TedX Empolisarà: 'Non ho parole', edizione al femminile

EMPOLI

Sarà una versione tutta al femminile quella di sabato 21 ottobre di TedX, che torna a Empoli al Teatro Il Momento dalle 15 alle 19. Si tratta di un evento annuale che unisce le migliori menti di rilievo nazionale in un’unica sede per condividere pensieri su un determinato argomento. Il tema di questa edizione è “Non ho parole”, un argomento che parte dai tabù e arriva alle parole inespresse e taciute, passando per quelle che fanno male e feriscono come una spada. Le relatrici, con interventi rigorosamente di massimo 18 minuti, si alterneranno sul palco con l’obiettivo di condividere con il pubblico le loro esperienze, scatenare dibattiti, scardinare falsi valori, combattere pregiudizi e proporre soluzioni morali e concrete. Protagoniste Ottavia Belli (sostenibilità e ambiente), Giulia Bersani (fotografa), Martina Lorusso (illustratrice e autrice di “Le parole che non ti ho detto”), Giulia Paganelli (antropologa), Andreea Timus (consulente finanziaria), Anna Vernillo (divulgatrice non udente) e Giusi Fiorentino con un intervento sull’intelligenza artificiale. La collaborazione con la società di consulenza e formazione manageriale ICStudio Srl renderà tra l’altro TedX il primo evento pubblico italiano ad applicare il nuovo schema di attestazione di sostenibilità.