Torna la nave tra le sponde. Relax sul fiume

È una delle iniziative più attese dell’estate e anche quest’anno torna per allietare le serate di tanti empolesi e non solo. Il caldo ormai è arrivato ed è già tempo di estate nelle acque del fiume Arno con la ’Nave’, il servizio traghetto che fa la spola tra Limite e Tinaia richiamando tante persone che vogliono rilassarsi sulle sponde del fiume, magari a ritmo di musica. Domenica alle 10,30 si è tenuta l’inaugurazione alla presenza delle istituzioni con tanto di rinfresco e brindisi a cura dell’associazione Canto della Tinaia” .

La ’Nave’, che anche quest’anno mette in comunicazione Limite sull’Arno (Capraia e Limite) e Tinaia (Empoli), è manovrata dai volontari della Canottieri Limite e si muove lungo una fune fissata sulle due sponde del fiume. Sulla zattera si può salire sia dal lungarno Trento e Trieste lato Limite sull’Arno che da via della Tinaia dal lato di Empoli. Il servizio sarà disponibile fino alla fine del mese di settembre, per tre volte la settimana: il giovedì mattina dalle 8,30 alle 12,30; il sabato pomeriggio dalle 17 fino alle 20 e la domenica con due appuntamenti: dalle 9 alle 12 e poi ancora dalle 17 alle 20. Il servizio traghetto, attivato dal Comune di Capraia e Limite, in qualità di Comune capofila, è gestito dalla Canottieri Limite e pensato per promuovere il rapporto tra la comunità e il fiume. Già lo scorso anno vari gruppi musicali si erano esibiti a bordo della ’Nave’, in uno scenario suggestivo e originale con la possibilità anche di aperitivo e punto ristoro con cibo e bevande, comodamente lungo la sponda dell’Arno.