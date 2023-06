Torna il teatro all’aperto a “Il Bastione“

Torna nello antistante il Circolo “Il Bastione“ la mini rassegna teatrale organizzata dal circolo in collaborazione con TeatroCastello e associazione culturale Gat e con il patrocinio del Comune. Ad aprire il programma stasera alle 21.30 sarà lo spettacolo “Due dozzine di rose scarlatte” (nella foto), un classico della commedia degli equivoci, che vedrà sul palco proprio gli attori del Gat interpretare una di quelle piéce argute ed eleganti in cui il gioco delle coppie si mostra come un imprescindibile motore narrativo.

In un matrimonio fin troppo fedele, la moglie (forse un po’ trascurata) comincia a sentire la voglia di evasione e organizza un viaggio da sola. Il marito ne approfitta per tentare di avvicinare una bella contessa inviando due dozzine di rose scarlatte con lo pseudonimo “mistero”. Ma il mazzo per errore arriverà alla moglie. Da questo equivoco si sviluppa una storia parallela sul desiderio e la necessità di sognare, un percorso iniziatico che ci fa riflettere sorridendo sulle nostre debolezze.

Gli altri due spettacoli in calendario sono in programma martedì 27 giugno con “Il Matrimonio mancato” (sempre a cura dell’associazione Gat) e martedì 4 luglio, con “Sei personaggi in cerca di dottore”, interpretata dalla compagnia Gli Indisciplinati di TeatroCastello. Il biglietto d’ingresso ad ognuno dei tre spettacoli costa otto euro.