“Premio Busoni“. Talenti in erba da tutta Italia

Volti, note e passione: a Castelfiorentino torna il “Premio Busoni“, dieci anni di talento in musica. Il paese si accende con la decima edizione del concorso nazionale, in programma da oggi per tutto il weekend nei locali della scuola comunale di musica. Un compleanno importante per una manifestazione ormai punto di riferimento nel panorama musicale giovanile, capace di attirare ogni anno decine di talenti in erba provenienti da tutta Italia. Sul palco, a contendersi il riconoscimento intitolato al grande pianista e compositore empolese Ferruccio Busoni, saliranno studenti di scuole medie e licei ad indirizzo musicale. Giovani, giovanissimi, ma già padroni del proprio strumento e pronti a raccontarsi con il linguaggio più universale che c’è: quello delle note. A sostenere l’iniziativa – patrocinata dal Comune di Castelfiorentino e dalla Città Metropolitana di Firenze – è la scuola comunale di musica, che per due giorni si trasformerà in una vera e propria "fucina d’arte", animata da suoni, emozioni e tanto entusiasmo.

A valutare le esibizioni sarà una giuria di assoluto livello: la cantante lirica Sabrina Bessi, il chitarrista Fabrizio Graceffa, la violinista Chiara Tommasoni, i pianisti Dario Cappetti e Alessio Cioni (con quest’ultimo vincitore della cinquantaseiesima edizione del prestigioso Concorso Pianistico Internazionale “Busoni“ di Bolzano). Nutrita la partecipazione delle scuole: dall’Ic Carlo del Prete di Lucca al Margherita Hack di Massarosa, dall’Ic Oltrarno di Firenze al Liceo Piccolomini di Siena, fino all’Ic Vinci di Sovigliana, da sempre realtà di punta nel circondario empolese per la formazione musicale. Per questi giovani musicisti il “Premio Busoni“ rappresenta molto più di un concorso: è una vetrina, un traguardo, ma anche un’occasione per crescere, confrontarsi, emozionarsi. E, perché no, per iniziare a sognare in grande. Insomma, che lo spettacolo abbia inizio!