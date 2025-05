Arriva la Casa della Salute. Cambia la segnaletica

Con l’apertura della Casa di Comunità fra una settimana esatta, a partire da dopodomani entreranno in vigore una serie di modifiche permanenti alla circolazione nell’area del Polo della Salute. Lo fa presente l’amministrazione comunale, specificando come le operazioni per la realizzazione della nuova segnaletica stradale siano partite ieri. Ecco la nuova viabilità: si comincia da via Bini, da cui gli utenti potranno solo salire verso via Taddeini. Nel tratto di via Schiavone dopo l’intersezione con largo Verdiani e fino a via Suor Niccolina Anselmi, gli automobilisti potranno possono solo scendere verso via Suor Niccolina (mentre rimarrà il doppio senso nel primo tratto tra via Taddeini e largo Verdiani, per consentire l’ingresso e l’uscita dal parcheggio). E ancora: la nuova via Dottor Valerio Piazzini, dove ha sede il nuovo Polo della Salute, sarà a doppio senso di marcia. Via Suor Niccolina resterà comunque a doppio senso di marcia, al pari del tratto di via Berlinguer che interseca via Bini (mentre quello che incrocia via Schiavone sarà a senso unico). Doppio senso anche per la parte di via Schiavone compresa tra via Suor Niccolina Anselmi e via Montelupo (anche se attualmente chiusa perché oggetto di lavori). Sia in via Bini che in via Schiavone saranno ricavati nuovi stalli di sosta per veicoli. "Una modifica propedeutica all’apertura della Casa di Comunità prevista per il 24 maggio – ha dichiarato il sindaco Alessio Mugnaini – l’obiettivo condiviso è quello di migliorare la viabilità dell’area visti i numerosi nuovi servizi che troveranno sede in quella zona".