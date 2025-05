Condominio pubblico solidale, a Empoli il primo in Toscana. “Il progetto continua”, ecco come funziona

Empoli, 17 maggio 2025 – Fare la spesa insieme, cenare insieme, aiutarsi a vicenda. A Empoli, nei locali dell’ex Sert, 26 persone condividono ogni giorno molto più di un tetto: condividono pezzi di vita. Era giugno 2023 quando nasceva “Freedom”, il primo cohousing sociale pubblico in Toscana. Oggi, due anni dopo, il progetto non solo resiste, ma continua a crescere. Il condominio solidale, nato dal progetto di rigenerazione urbana Hope, ospita 14 alloggi privati e una Smart Home ad alta tecnologia gestita dall’associazione Vorrei Prendere il Treno. “Freedom è un modello di abitare non convenzionale fondato sul mutualismo – spiega Gabriele Danesi, responsabile dell’Ats Freedom –. Un’esperienza concreta di solidarietà quotidiana che ha fatto scuola anche altrove. Il progetto sta andando avanti nel segno della continuità”.

Le funzioni abitative sono tre: cohousing per nuclei familiari e singoli, Senior Housing con assistenza domiciliare coperta dai fondi Pnrr, e abitare supportato nella casa domotica, dove finora grazie al turn over due persone con disabilità hanno sperimentato la vita autonoma. Una comunità eterogenea fatta di culture diverse, dove vivono due famiglie numerose, due coppie di giovani, 5 nuclei monofamiliari e 3 anziani. Tutti uniti dal desiderio di abitare in modo diverso. La vita nel condominio scorre tra piccoli gesti di cura: c’è chi fa la spesa per il vicino malato, chi ha ricevuto una colletta spontanea durante un momento difficile. Non tutto, però, è stato semplice: “Abbiamo affrontato anche un primo caso di morosità – racconta Danesi –. Dopo numerosi tentativi, lo sfratto si è reso necessario. È giusto raccontare i successi, ma anche gli ostacoli”.

Con canoni calmierati (384 euro al mese incluse le utenze, per un bilocale), “Freedom” è un’occasione rara in tempi di emergenza abitativa. E continua a essere una tappa di passaggio per chi sogna un futuro stabile: “Una coppia che vive qui sta per trasferirsi in una casa più grande per allargare la famiglia. Anche questo è un traguardo”. Il condominio è attualmente al completo, ma in estate proprio questi due alloggi si libereranno. “La lista è esaurita. Pubblicheremo a breve un nuovo avviso aperto a tutta la cittadinanza. Una nuova occasione per entrare a far parte di una comunità dove abitare significa anche appartenere”.

Y.C.