Torna il Caffè del Poggio. Quattro grandi serate

E’ ufficiale il programma dei quattro incontri ’Al Caffè del Poggio’, promossi dalla Fondazione Montanelli Bassi in collaborazione con il Circolo Mcl al Poggio Salamartano. Si comincia il 4 luglio e in programma c’è la presentazione del libro ’Come un vascello pirata’ (Rizzoli), a cura di Letizia Moizzi con la prefazione di Luigi Mascheroni. L’11 luglio in programma c’è invece una serata musicale con Antonio e Mario, amici di Caselle in Pittari. Possibilità di cena con inizio alle 20.30 (gradita la prenotazione ai numeri 347 3146579 oppure 371 1128258). Il 18 luglio si terrà la presentazione del libro ’Don Mario Santucci, una guida per il nostro cammino con i ricordi di chi lo ha conosciuto’ (edizioni Dell’Erba). Il 25 luglio una serata per conoscere ancora più approfonditamente la nuova sindaca di Fucecchio, Emma Donnini, per parlare dei problemi del centro storico e del territorio.