Torna "Atuttabirra" al parco termale

Tutto pronto al parco comunale di Gambassi Terme per vivere dieci giorni all’insegna della birra e della musica live. Torna infatti "Attuttabirra", che da stasera al prossimo 16 giugno animerà le serate del giardino nel cuore del borgo termale. Ad aprire le danze saranno stasera Le Pive nel sacco per un concerto che rappresenterà un viaggio indietro nel tempo. La band empolese porterà infatti sul palco i successi degli 883 e di Max Pezzali. Domani poi l’unico concerto a pagamento, quello degli Osanna, band rinata negli ultimi anni ma che affonda le proprie radici nei primi anni Settanta. La nuova formazione (dal 2008), con la quale si presenta il nuovo lavoro discografico "Prog Family", è composta da Lino Vairetti leader storico e cantante della band, con Gennaro Barba alla batteria, Sasà Priore al piano e tastiere, Fabrizio Fedele alla chitarra, Nello D’Anna al basso e Irvin Vairetti vintage keyboards e voce, e ’special guest’ David Jackson ai sassofoni e flauti e Gianni Leone all’organo. Tra le varie serate, da sottolineare il concerto tributo agli U2 di sabato sera con Achtung Babies o quella dedicata alla musica degli anni Novanta di giovedì prossimo con i Vhs. Ogni sera si potrà gustare anche la birra artigianale della Fabbrica in Pedavena, direttamente dalla provincia di Belluno in Veneto, oltre ai panini dell’AttuttoBar.