Tomasi e FdI: "Insieme per cambiare davvero"

EMPOLICon l’anno nuovo negli ambienti della politica si comincia a sentire il profumo di un piatto appetitoso: le elezioni regionali in Toscana che, salvo rinvii, dovrebbero tenersi in autunno. Per questo le varie forze politiche sono in fibrillazione: si va dalla ricerca dei nomi migliori per le candidature alle scelte politiche da sottoporre agli elettori.

Fratelli d’Italia inizia stamani alle 10.30 a Empoli, nel Palazzo Pretorio di piazza Farinata degli Uberti, il cammino che porterà alle elezioni. Per dare il segnale che la partita è aperta, i dirigenti di FdI hanno chiamato un big, in predicato di essere, secondo il partito, il candidato del centrodestra per la presidenza della Regione: il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi (nella foto), che è anche coordinatore regionale di FdI. Il titolo dell’iniziativa è "Toscana 2025: dall’Empolese Valdelsa per cambiare davvero". A introdurre e coordinare il dibattito sarà Federico Pavese, ben conosciuto nella zona, del coordinamento regionale del partito.

Sono previsti i saluti di Cosimo Carriero, capogruppo al consiglio comunale di Empoli, Francesca Peccianti, coordinatrice di Empoli, e di Claudio Gemelli, presidente provinciale di Firenze. Intervengono Leonardo Rossi, capogruppo all’Unione dei Comuni della zona, Alessandro Scipioni e Vittorio Picchianti, consiglieri Metropolitani, e la consigliera regionale Elisa Tozzi. Porteranno il loro contributo i consiglieri eletti nei Comuni della nostra zona. A concludere il dibattito sarà, infine, Alessandro Tomasi.