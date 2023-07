Tiziana Pucci morta nell’incidente frontale, ipotesi malore o distrazione al volante

Castelfiorentino (Empoli), 6 luglio 2023 – Un altro giorno di sangue sulle strade che portano verso le colline della Valdera. Ieri pomeriggio poco dopo le 13,30, in uno schianto frontale tra due auto sulla provinciale delle Colline per Legoli, ha perso la vita una donna di 62 anni. Si chiamava Tiziana Pucci e abitava a Castelfiorentino. Appena venti giorni fa, a pochissima distanza, sulla strada della Fila, era morto Claudio Franconi, 51enne di Peccioli. Al volante della sua minicar si è andato a schiantare contro un camion sul rettilineo nei pressi dell’aviosuperficie.

E anche ieri lo scontro tra la Fiat Punto della vittima e una Mercedes Classe A guidata da una 36enne di Capannoli ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Pontedera – è successo in un rettilineo. Il tratto che dopo la rotatoria dei Fabbri di Treggiaia porta verso Sant’Andra di Forcoli. Il punto dell’impatto si trova proprio sul confine tra i territori comunali di Pontedera e di Palaia, tanto che in un primo momento sembrava che lo scontro mortale fosse accaduto in territorio palaiese.

Testimoni avrebbero riferito agli agenti della polizia locale di Pontedera di aver visto una delle due auto virare improvvisamente verso il centro della carreggiata. Le ipotesi al vaglio degli agenti sono due: malore o distrazione. La prima, al momento, viene ritenuta la più probabile. Le condizioni della sessantaduenne sono apparse subito disperate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori inviati dalla centrale del 118. La donna dava ancora seppur flebili segnali di vita. E per questo motivo i sanitari dell’emergenza-urgenza territoriale hanno richiesto l’attivazione dell’eliambulanza Pegaso per consentire un trasporto più veloce in ospedale. Ma poco dopo la donna è deceduta e l’elicottero giallo del sistema sanitario regionale è stato fatto ripartire nuovamente per la base del Cinquale di Massa da dove era decollato.

Lo scontro tra le Punto e la Classe A si è verificato quasi al centro della carreggiata. I danni maggiori i due veicoli li hanno riportati nelle rispettive parti anteriori sinistre, quelle dalla parte delle due guidatrici. Le lamiere della Fiat Punto sono rientrate fin dentro l’abitacolo. La polizia locale di Pontedera ha chiuso al traffico la strada provinciale delle Colline per Legoli che è stata riaperta dopo alcune ore. Dopo che il magistrato ha dato il via libera alla rimozione del cadavere e dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto. Le due auto sono state sottoposte a sequestro. La salma della sessantaduenne di Castelfiorentino è stata trasferita alla medicina legale per l’autopsia.