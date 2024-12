Timenet si rafforza. Ora è maggiore azionista della società Beliven

Prosegue il percorso di espansione della Timenet, società che offre soluzioni di connettività Internet e voce a professionisti e aziende, grazie a una rete di partner tecnologici distribuiti sul territorio nazionale. Timenet ha appena acquisito la maggioranza di Beliven Srl, società di cui deteneva già il l 24% delle quote. La restante quota rimane in capo al fondatore di Beliven, Andrea Virgilio che entrerà anche nel costituendo CdA come presidente e a.d. insieme a Franco Iorio (nella foto), a.d. di Timenet che ricoprirà la carica di consigliere con delega per la finanza e il controllo di gestione, e Leone Tronconi, che sarà consigliere, con un focus sulla direzione operativa. Beliven è una software factory che offre servizi di Software Engineering, UI/UX design, Hybrid web development, infrastrutture e soluzioni Cloud-based performanti. L’operazione rientra nella strategia di crescita inorganica di Timenet che punta a consolidare e ampliare la sua presenza in settori complementari e strategici a quello delle TLC, come software, cybersecurity, cloud computing e datacenter. L’acquisizione contribuisce a consolidare il Gruppo Timenet, che ora conta oltre 100 dipendenti.