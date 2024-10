Tenuta Castelfalfi assume. Hotel, spa, azienda agricola: "Open day" per i candidati

La Tenuta di Castelfalfi è pronta a potenziare il proprio organico, tramite l’inserimento di nuove figure, ancora da selezionare. E per questo motivo, ha lanciato due "open day" che si svolgeranno nelle prossime settimane, nel corso delle quale la direzione valuterà i candidati sulla base dei curricula e delle competenze per poi procedere eventualmente a nuove assunzioni. Lo ha fatto sapere la tenuta, invitando ad esempio chi è interessato lavorare in hotel, nella ristorazione, nella spa e nell’azienda agricola della proprietà a farsi avanti. Il primo incontro si terrà il prossimo 24 ottobre proprio a Castelfalfi, nella sala Galestro della tenuta, in due appuntamenti: i candidati potranno partecipare la mattina, dalle 10.30 alle 13, oppure il pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.

Saranno accolti dal team della Tenuta di Castelfalfi e verrà loro mostrato il complesso ricettivo, con un focus sui servizi offerti. Il secondo open day è invece stato fissato per il prossimo 7 novembre a Firenze, al "The Social Hub Florence Lavagnini", dalle 10.30 alle 18.30. Per partecipare, ogni candidato dovrà registrarsi agli incontri cliccando sul sito web della Tenuta di Castelfalfi, nell’apposita sezione dedicata a queste due iniziative, e compilando il modulo previsto. E potrà candidarsi in più categorie, indicate al momento rigorosamente in inglese: "F&B e Kitchen", "Rooms", "Facility", "Housekeeping", "Purchasing", "Spa e Piscine", "Wine Shop e Azienda agricola", "Finance", "Human Resources" e "Security".

Traducendo, si può dire che l’azienda (acquistata nel 2021 dall’imprenditore di origini indiane Sri Prakash Lohia) è pronta a valutare cuochi, camerieri, impiegati a vario titolo e receptionist, commessi e facchini (e non solo). Ogni partecipante, dopo essersi registrato, dovrà presentarsi all’ora dell’incontro prescelto con un copia del proprio curriculum vitae. Del resto, la Tenuta di Castelfalfi ha in corso la realizzazione di un nuovo centro congressi e di un nuovo centro ricevimenti, da ricavare in buona parte partendo dalle strutture esistenti. E su queste basi, mira evidentemente a rimpolpare con nuovi innesti il team di lavoratori.