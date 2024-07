Tempo di rilancio per Ponte a Elsa. Approvato il piano urbanistico. Cambia la viabilità: ecco le opere

Facendo una facile ironia si potrebbe pensare che il fatto che il nuovo sindaco sia di Ponte a Elsa ha portato bene alla frazione. Ma la realtà vuole che il piano urbanistico attuativo che riguarda la frazione e che il Consiglio ha approvato nella seduta del 29 luglio scorso fosse in attesa del parere dell’assemblea comunale da ben prima che Mantellassi si insediasse in via del Papa. Presentato dalla società San Felice e da altri soggetti privati, il Pua approvato interessa un’area che si trova al margine sud dell’abitato di Ponte a Elsa, compresa fra via XXV Aprile, la SR429 e la zona agricola posta a fianco del fiume Elsa.

"Questa era un’area edificabile da molti anni – ha sottolineato lo stesso sindaco – e finalmente si concretizza questo intervento che sistema una viabilità già oggetto di proteste e segnalazioni da anni. Lamentele di cittadini preoccupati per la sicurezza stradale nella doppia curva della zona che sarà interessata dai lavori". Il piano urbanistico attuativo prevede inoltre che vengano realizzati nuovi parcheggi e un’area a verde di 3mila metri quadrati. Il Pua prevede anche la realizzazione di edifici ad uso abitativo, mentre l’area a verde attrezzato avrà lo scopo di fare da snodo a contatto con il territorio aperto. Per ultimo, ma non ultimo, ci sarà anche il prolungamento del tratto stradale di via XXV Aprile.

In una notaa, l’amministrazione Mantellassi fa sapere che tutte le opere pubbliche saranno cedute al Comune, compresa un’area da destinare ad Housing sociale, la cui “potenzialità edificatoria potrà essere utilizzata dall’amministrazione anche in altro luogo“. Asse centrale del progetto è lo sviluppo di via XXV Aprile, di cui si propone il prolungamento, con sistemazione dello spazio usato, oggi impropriamente, come area di sosta delle auto, area di cui si prevede l’ampliamento e la riqualificazione come parcheggio pubblico vero e proprio. Sempre su via XXV Aprile sarà realizzata una nuova area a verde pubblico, con relativo percorso pedonale mentre l’attraversamento pedonale sulla strada esistente verrà rialzato al livello del marciapiede.

Questi interventi – specifica la nota comunale – mirano a ridurre lo stazionamento dei mezzi pesanti nella parte di strada più prossima al quartiere residenziale e a favorire il collegamento del quartiere residenziale e del giardino lungo via Medaglie d’oro della Resistenza con l’area di verde pubblico attrezzato che si aprirà a sud, verso la campagna. Il nuovo tratto di via XXV Aprile, in particolare l’area terminale per la manovra di fronte alla zona industriale, renderà possibile un più rapido allontanamento del traffico pesante (destinato all’area industriale) dal quartiere residenziale, sgravando quest’ultimo dal traffico.