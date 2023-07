"Telecamere sì a Montelupo Fiorentino, ma in ritardo"

Ci sono voluti innumerevoli atti vandalici – ripetuti in tempi record, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro – ma la missione è compiuta. Anche la stazione di Montelupo-Capraia da oggi è protetta da un sistema di videosorveglianza. "Finalmente dopo mesi di colpevoli ritardi, le amministrazioni comunali con la collaborazione di rete ferroviaria italiana, hanno deciso di dotare la stazione di due telecamere – fa sapere Diego Crocetti, coordinatore Forza Italia Capraia e Limite – Per il momento le telecamere sono solo una al primo e una al secondo binario, in prossimità della sala d’aspetto e del sottopasso. Ma ci auguriamo che presto possano essere implementate".

Dopo porte sfondate e obliteratrici rotte, bene dunque la stazione più sicura. "Ma come mai – si chiede ancora Crocetti insieme a Giuseppe Romano, capogruppo Forza Italia all’Unione dei Comuni – si è aspettato così tanto? Come mai si è fatto gravare sulla collettività il costo delle ripetute riparazioni?".