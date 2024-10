Teatro Shalom. Tutte la novità della stagione

Nove spettacoli domenicali alle 17.15 da novembre a metà febbraio con compagnie teatrali provenienti da tutta Italia. Nel cinquantesimo anniversario della sua attività, il teatro Shalom ha presentato una nuova e ricca stagione teatrale, che al termine del cartellone principale vedrà anche l’ormai collaudata rassegna dedicata al teatro in vernacolo, sette domeniche dal 23 febbraio al 6 aprile. Alla presentazione hanno partecipato Don Enzo Lo Castro, parroco dell’adiacente parrocchia San Giovanni Evangelista di Empoli, il direttore artistico Paolo Zondadelli, il regista Stefano Piacenti e l’assessore alla cultura del comune di Empoli, Matteo Bensi. Durante l’incontro è stata consegnata anche una targa commemorativa alle figlie di Gastone Bonucci, scomparso il mese scorso all’età di 87 anni e per decenni direttore del teatro che aveva contribuito a fondare. A ricordarlo le parole di Mara Arrighi.

Il primo appuntamento sarà il 10 novembre con "Il cappotto di Janis" di Alain Teuliè per la regia di Enrico Maria Lamanna. Nelle due ultime domeniche di novembre, invece, toccherà a Teatrodrao & Teatrotre e Produzione Casanuova portare in scena rispettivamente "Rosalyn" e "Joseph & Bros". L’8 dicembre poi Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli presenteranno una produzione associazione Teatri Per Roma, "L’Albero di Natale" mentre il primo appuntamento del 2025 è fissato per il 12 gennaio con "Il Mondo di Blas". Due settimane più tardi, invece, sarà la volta di "Le opere di Shakespeare in 90 minuti" di Roberto Andrioli. Tre gli spettacoli di Febbraio: "Quel che provo dir non so", "Come potrei tacere, 20 anni senza Karol Woityla" e "Mi è scappato il morto". Inoltre fuori abbonamento il 26 e 31 dicembre e il 5 e 6 gennaio sarà rappresentato "L’incidente" di Luigi Lunari a cura del Gruppo Teatro Shalom. Da oggi fino al 21 ottobre, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19, sarà possibile rinnovare gli abbonamenti del 2023 mentre da martedì 22 a giovedì 31 saranno in vendita quelli nuovi negli stessi giorni ed orari.