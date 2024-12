Teatro natalizio. Allo Shalom c’è "L’Incidente"

EMPOLIAl teatro Shalom di Empoli le feste di Natale si passano in compagnia de "L’Incidente", commedia in tre atti di Luigi Lunari, portata in scena dal gruppo teatro Shalom con la regia di Paolo Zondadelli. L’appuntamento è per il giorno di Santo Stefano alle 17.15, in replica martedì 31 dicembre alle 21.15 e sempre alle 17.15 il 5 e 6 gennaio. Tratta dalla celebre "Die Hose" di Carl Sternheim, un classico del repertorio satirico tedesco del primo novecento, "L’incidente" è una smaliziata commedia di situazioni, tutta imperniata sul classico e imperituro ingranaggio delle coppie clandestine che si ritrovano dove non dovrebbero essere, con pittoreschi personaggi di disturbo, a complicare ulteriormente le cose.

La prima rappresentazione è stata a Milano al teatro Odeon nel 1967, poi la tournée italiana del 1986 con Renzo Montagnani e Gianni Bonagura, regia di Luciano Salce. La procace moglie di un modesto ragioniere di banca, alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede, perde inaspettatamente le mutande. Per quanto prontamente superato, l’incidente provoca strane curiosità e segrete voglie tra quanti vi hanno assistito. La commedia sviluppa così un intricato procedimento farsesco al cui centro vi sono la donna, innocente provocatrice, concupita da tutti, ed il ragioniere, disperatamente teso a far dimenticare al proprio direttore l’incidente che potrebbe avere nefasti effetti sulla sua carriera. Il suo andamento boccaccesco rivela uno spirito critico indirizzato a colpire i difetti, i piccoli vizi, i facili compromessi, le ambigue grettezze d’una certa società italiana, col trionfo finale d’un matriarcato inesorabile.

Sul palcoscenico i vari protagonisti saranno interpretati da Gianluca Giusti (il ragionier Martelli), Melania dell’Amico (la moglie del ragioniere), Angiolo Giaccio (Il dottor Scotti), Edi Gherardini (la signora Scotti), Patrizio Gori (Guido Scotti), Paolo Grilli (l’onorevole), Carlo Salvaggio (il ragionier Bestetti), Irene Montanelli (la signora Bestetti) e Franca Campigli (Natascia).