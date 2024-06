Teatro e musica. Per un sabato a tutta cultura

Sabato all’insegna della cultura oggi a Montespertoli, dove sono in programma due eventi, uno musicale ed uno teatrale. Si parte alle 18 con il monologo di Alessio Lami, da un suo testo, intitolato "Io, un partigiano e lo specchio", a cura dell’associazione Il Giardino degli Elicrisi. L’evento si terrà presso lo spazio Althea, in viale Risorgimento e per partecipare sarà necessario fare la tessera dell’associazione culturale. Alessio Lami è un attore e autore di testi teatrali, insegna recitazione nella scuola di teatro di Gambassi Terme. In questo monologo rievoca i soprusi fascisti, che portano un giovane a darsi alla macchia. Un racconto che diventa autobiografia di una nazione, di un passato mai troppo remoto, dove il dialetto toscano è il veicolo di valori che non devono essere dimenticati. Alle 21 al Castello di Poppiano, invece, spazio al concerto di chiusura dell’anno sociale 2023-24 del Musicatoio, organizzato dall’associazione Prima Materia, che catapulterà quest’anno la cornice unica del Castello di Poppiano in un’atmosfera anni Sessanta, accompagnata dalla musica dei Beatles, il quartetto più famoso della storia. Sarà un viaggio tra sonorità orchestrali, rock’n’roll, strumenti di origini etniche ed espressioni corali, con la partecipazione di danzatori e danzatrici d’eccezione. L’ingresso è gratuito con la possibilità di sostenere le attività dell’associazione Prima Materia. Intanto è stata presentata la nuova edizione di "Montespertoli Musica", che allieterà le serate di luglio e agosto. Sette appuntamenti itineranti che partiranno il 18 luglio dal Castello di Sonnino con il concerto "Alfabeto Runico" e si concluderanno il 29 agosto alla tenuta Urbana Parri con "L’Al’a". In mezzo la rassegna toccherà anche la scuola primaria di Montagnana, la fattoria di Trecento, l’ex circolo ricreativo di Lucignano, la Pieve di San Piero in Mercato e la tenuta Castiglioni Frescobaldi. L’organizzazione è a cura del Teatro Popolare d’Arte con la direzione artistica di Francesco Giorgi.