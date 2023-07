Teatro e famiglie L’asino Lindo metafora di vita

EMPOLI

Il teatro dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, inserito nel cartellone degli appuntamenti estivi “Il paese dei raccontatori a Empoli“ a cura dell’associazione culturale locale Giallo Mare Minimal Teatro, torna nei giardini di del Largo della Resistenza e lo fa giovedì sera alle ore 21.30 con lo spettacolo “Il mio amico è un asino“, produzione di Florian Metateatro (adatto a bambini e bambine dai 5 anni in avanti). La rappresentazione e dedicata alla composizione “Platero y yo“ di Juan Ramon Jimenez e vedrà salire sul palco, utilizzando oggetti animati e canzoni dal vivo, Zulima Memba ed Emanuela D’Agostino. Drammaturgia e regia sono di Flavia Valoppi, mentre le scene sono state realizzate da Miriam Di Domenico.

Lindo una notte è fuggito, sparito. Qualcosa l’ha spaventato: un tuono, un lampo improvviso e Soledad, la protagonista, lo cerca da giorni. Non si capacita di come l’asinello che ha sempre condiviso con lei ogni esperienza, sia sparito nel nulla. Sarà l’incontro casuale con una donna che vive sulla panchina della piazza e si occupa delle sue piante grasse, che le farà ripensare l’amicizia come relazione che si coltiva tutti i giorni e che non esclude l’affetto per tutti, proprio tutti, senza preclusione alcuna.

“Il mio amico è un asino“ è la storia di un’amicizia, la storia di un viaggio che attraversa luoghi, tempi ed emozioni. Parla di rispetto per la natura, per le relazioni e la diversità. Lindo, l’asino, rappresenta tutti gli animali che ci stanno vicino, che ci aiutano e ci ascoltano, che ci capiscono e che ci mancano quando sono lontani. È metafora di chi è sempre al nostro fianco, è la fedeltà degli esseri viventi, una lezione di vita su quello che la natura (umana e non solo) ci può offrire se solo fossimo capaci di ascoltarla e rispettarla.

L’ingresso è gratuito, mentre per informazioni è possibile contattare Giallo Mare Minimal Teatro in via Veronese, 10 a Empoli, telefonando al numero 0571 81629 o scrivendo una email all’indirizzo [email protected]