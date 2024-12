Teatro di Natale. La commedia con Montedoro

EMPOLI

Il 25 dicembre si avvicina e allora non poteva che essere "L’albero di Natale" il prossimo spettacolo in programma al teatro Shalom di Empoli. L’appuntamento è per domani alle 17.15, quando Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli presenteranno la produzione dell’Associazione Teatri Per Roma, da un soggetto di Andrea Maia e scritto da Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli, per la regia di Toni Fornari. Sul palcoscenico saliranno invece Simone Montedoro, conosciuto anche per aver interpretato il capitano dei carabinieri nella serie televisiva "Don Matteo", Roberta Mastromichele, Emanuela Fresi e Andrea Lolli. La commedia ruota attorno alla storia di Marco, quarantacinquenne di bella presenza e di professione scrittore, rimasto vedovo da quattro anni. Una vita che affronta nel ricordo della moglie senza alcun interesse per altre relazioni. Marco non ha neppure più fatto l’albero di Natale da quando ha perso la sua compagna, il suo amore. Nonostante gli amici, soprattutto Franco, cerchino di distoglierlo da questo stato e coinvolgerlo in vari appuntamenti, come feste e uscite, lui non cede e resta in compagnia dei suoi pensieri. Neppure la simpatica presenza della portiera tuttofare, che si prende cura della casa e lo pungola spesso, riesce a fargli cambiare idea.

Ma una sera, esattamente quella del 23 dicembre, di ritorno dalla solita festa, Marco soccorre Vanessa, una giovane donna che è stata scippata e gettata a terra da due malviventi. La invita a casa sua per medicarla e trascorrono la notte a parlare e a raccontarsi. L’incontro tra i due si rivelerà importante e cambierà le loro vite per sempre. Dopo questo spettacolo, la stagione di prosa riprenderà domenica 12 gennaio con "Schiava di Picasso" di Osvaldo Guerrieri e regia di Blas Roca Rey, ma nel periodo di Natale, per l’Epifania andrà in scena lo spettacolo fuori abbonamento "L’incidente" di Luigi Lunari, con il gruppo teatro Shalom diretto da Paolo Zondadelli. Per informazioni telefonare al 377 3504964 o scrivere a [email protected].