Teatro del Popolo di Castelfiorentino: "Cappuccetto e la nonna" per famiglie

CASTELFIORENTINOUna formula particolare di fruizione, i bambini pagano un unico biglietto e gli adulti accompagnatori entreranno gratis purché in possesso dei "fantassegni" che i ragazzi dovranno conquistarsi con un gioco online. Ecco al Teatro del Popolo di Castelfiorentino un altro appuntamento con la rassegna "Stasera Pago Io", un progetto di teatro serale per ragazzi e famiglie. Stasera alle 21 sarà protagonista la compagnia empolese Giallo Mare Minimal Teatro con "Cappuccetto e la nonna", testo e drammaturgia di Vania Pucci con Vania Pucci e Adriana Zamboni per la regia della stessa Pucci e Lucio Diana (età consigliata dai tre anni).

Si tratta di uno sguardo sulla storia di Cappuccetto Rosso, che sposta l’attenzione sul gioco pur rimanendo intatti i momenti topici della fiaba. Una dolce nonnina insegna alla piccola Cappuccetto Rosso come difendersi dal lupo per diventare grande, perché la nonna lo sa che il lupo ci prova sempre, è stata anche lei una piccola Cappuccetto. La Nonna organizza una Scuola nel bosco per Cappuccetti ma anche per Anatrini, Porcellini e Caprettini, insomma per tutti quelli che possono avere a che fare con il Lupo. Bisogna riconoscere i lupi e scacciarli per attraversare il bosco in santa pace. Il lupo si traveste, si nasconde, cambia la voce, cambia strada e cerca bambine con cappuccetti in testa… insomma c’è da stare molto attenti. Cappuccetto impara in fretta a difendersi e a smascherare lupi perché la dolce nonnina conosce tutte le armi segrete, ma il lupo ha già spalancato la bocca… In primo piano la nonna all’apparenza è innocua, gentile, lenta, sbadata ma si rivela invece molto agile e furba, una cacciatrice di lupi, una wonder-nonna. La scenografia si svela di volta in volta, un’artista costruisce intorno alla nonna in diretta con la lavagna luminosa, la casa, il bosco, la strada più lunga e così via.

Per informazioni è possibile contattare il Teatro del Popolo al numero 0571 633482, mentre i biglietti sono acquistabili online sul sito www.teatrocastelfiorentino.it, nell’apposita sezione.