Teatro Boccaccio. L’Italia secondo. Ennio Flaiano

CERTALDO

Un viaggio affascinante nel mondo di Flaiano, attraverso la voce di Fabrizio Bentivoglio e la musica di Ferruccio Spinetti. Questo è ““Lettura Clandestina - La Solitudine del Satiro di Ennio Flaiano”, nuovo appuntamento di stasera alle 21 con la stagione di prosa al Teatro Boccaccio di Certaldo. Sul palco il celebre attore del teatro e cinema italiano leggerà e interpreterà gli articoli selezionati, accompagnato dal vivo dalla magistrale performance musicale del talento del del contrabbasso. Ennio Flaiano, nato a Pescara nel 1910 e scomparso a Roma nel 1972, è stato uno degli autori più geniali del Novecento italiano. La sua prosa, caratterizzata da frasi lapidarie e periodi essenziali, ha influenzato profondamente la cultura e la società dell’epoca. Scrittore, giornalista e critico cinematografico, Flaiano ha spesso puntato il suo sguardo ironico sulla società borghese, smontandola dall’interno con un gusto sempre più divertito e divertente. La scelta di Flaiano di intitolare la sua raccolta “La solitudine del satiro” suggerisce un’analisi profonda e provocatoria della società italiana dell’epoca, un’indagine che continua a essere attuale anche oggi.

Il progetto, nato da un’idea di Fabrizio Bentivoglio, mira a riportare in vita il pensiero e la figura di Ennio Flaiano, offrendo al pubblico l’opportunità di esplorare l’Italia di cinquant’anni fa attraverso le sue parole acuite e sagaci. Come dichiarato da Bentivoglio stesso, l’obiettivo è “sbrogliare il filo della nostra vita italiana” attraverso lo sguardo unico e penetrante di Flaiano. “Lettura Clandestina - La Solitudine del Satiro” promette di essere uno spettacolo avvincente attraverso le parole di uno degli intellettuali più brillanti del nostro paese, una serata che lascerà il pubblico con riflessioni profonde e sorrisi. Per informazioni e biglietti è possibile contattare il teatro al numero 0571 664778, oppure consultare il sito www.multisalaboccaccio.it o ancora scrivere una mail all’indirizzo [email protected].