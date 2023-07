’Teatro al popolo’ Il gran finale con Paolo Rossi

CASTELFIORENTINO

Paolo Rossi con il suo spettacolo “Scorrettissimo Me“ chiuderà lunedì prossimo la rassegna “Teatro al Popolo, teatro fuori dal teatro” di Castelfiorentino. L’appuntamento è alle 21.30 nello Spazio ex Arena. Dopo l’ottima accoglienza ricevuta dagli spettacoli di Dario Vergassola prima e di Katia Beni e Benedetta Giuntini poi, la breve, ma intensa rassegna terminerà con il comico, cabarettista e cantautore friulano che spazierà da trent’anni dai club ai grandi palcoscenici, dal teatro tradizionale al cabaret, dalla televisione al tendone da circo. "Scorrettissimo me" è il nuovo spettacolo che unisce stand up a commedia dell’arte. I contenuti variano e sono sempre legati all’attualità: dal modificarsi del virus, alla guerra, alla crisi economica. "Mancano solo gli alieni. Gli zombie – precisa Rossi – abbondano già da un po’ e li incontriamo quotidianamente".

Ci sono racconti sulla nuova censura (political corretta), sulla cancellazione della memoria e della cultura, sulla dittatura del pensiero unico, sul virus dell’informazione. Fenomeni che un cantastorie non può fingere di non vedere. Agile, dirompente, sfuggente alle definizioni di genere e duttile nell’allestimento scenico. Al centro della scena c’è l’attore, ci sono i personaggi che evoca o interpreta nelle varie affabulazioni, ma soprattutto c’è la persona. Attore, persona e personaggio, capace di allontanarsi dalle tradizionali rappresentazioni. La parte musicale è eseguita rigorosamente dal vivo dai Virtuosi del carso (più che musici una pattuglia acrobatica) e si adatta anch’essa al mutamento.

I biglietti sono acquistabili online, sul sito del teatro www.teatrocastelfiorentino.it oppure presso la biglietteria del Teatro del Popolo sabato dalle ore 9.30 alle 12.30. Per informazioni è possibile contattare il Teatro del Popolo in piazza Gramsci 80, telefonando al numero 0571 633482 oppure scrivendo una email all’indirizzo di posta elettronica [email protected]