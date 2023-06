"Taser per la polizia municipale, adesso si può"

Armi a impulso elettrico per la Municipale dell’Empolese Valdelsa. La proposta arriva dalla Lega dopo l’approvazione nelle commissioni Affari costituzionali dell’emendamento al decreto legge che prevede un potenziamento della dotazione per gli operatori dei corpi e servizi di polizia locale. "Grazie al lavoro della Lega anche i Comuni con più di 20mila abitanti potranno dotare le forze dell’ordine di taser – dice Andrea Picchielli, capogruppo della Lega in Consiglio – Quindi invito il Comune di Empoli a dotare la nostra Municipale di pistole a impulso elettrico, che servono a immobilizzare e fermare, in caso di bisogno, un aggressore a distanza di svariati metri. Il taser è un valido strumento di deterrenza e protezione e sono sicuro che sarà utilizzato dalla polizia locale con esperienza e professionalità". Poi l’invito al Comune: "E’ necessario – conclude Picchielli – che l’amministrazione si impegni a dotare la Municipale di queste pistole, provvedendo a istituire gli armadietti metallici previsti per la custodia delle armi".