Taric, la strategia contro i rincari: "Useremo l’indennità di ristoro"

"Contiamo, a partire dal prossimo anno, di poter destinare 300mila euro provenienti dall’indennità di ristoro a favore della riduzione delle tariffe per l’utenza. Per quanto riguarda invece questi ultimi mesi, abbiamo stanziato risorse per 140mila euro che serviranno ad abbattere il costo della bolletta, oltre a un conguaglio di altri 20mila euro". Lo ha anticipato il sindaco Alessio Mugnaini, facendo così il punto sulla Taric. Un argomento che nel recente passato ha calamitato l’attenzione del consiglio comunale, anche alla luce delle interrogazioni presentate dai consiglieri di Montespertoli di Tutti.

L’opposizione denunciava casi di cittadini che, a seguito dell’entrata in vigore della tariffa corrispettiva, si sarebbero trovati a pagare anche il 60 o il 70% in più rispetto alle precedenti bollette. La delibera di giunta dello scorso 4 ottobre conferma in effetti come il Comune di Montespertoli abbia rilevato "forti squilibri nel corso della prima bollettazione Taric relativa al periodo gennaio-giugno 2024, a svantaggio delle utenze domestiche, con picchi di aumento del dovuto superiori al 50 per cento". Nei mesi scorsi, la giunta Mugnaini aveva quindi deciso di impiegare i 280mila euro previsti per le casse comunali a titolo di indennità di disagio ambientale (Ida) per ridurre le tariffe più alte, prevedendo le prime agevolazioni. E la somma restante, che ammonta a 160mila euro, sarà così suddivisa: 140mila euro serviranno per abbassare la bolletta dei rifiuti dell’utenza domestica ’virtuosa’, ossia agli utenti che abbiano fatto registrare una percentuale di raccolta differenziata pari o superiore all’80%. Gli ultimi 20mila euro saranno utilizzati per successivi conguagli che "dovessero rendersi dovuti con riferimento all’ultimo periodo di bollettazione". La maggioranza di centrosinistra ha inoltre protocollato una mozione (firmata da tutti i consiglieri di Vivo Montespertoli) che impegna il sindaco e gli assessori a continuare a utilizzare l’Ida per la detrazione della Taric a beneficio della cittadinanza. Nel documento si parla in particolare di 300mila euro per il 2025 e il 2026. Risorse che dovrebbero essere reperite senza troppi problemi: il nuovo biodigestore di Casa Sartori dovrebbe entrare a breve a pieno regime e con l’aumento dell’attività, l’indennità dovrebbe superare il mezzo milione di euro.

Giovanni Fiorentino