Taric e agevolazioni. Ecco tutte le novità

Nei giorni scorsi, il consiglio comunale ha approvato le agevolazioni per quel che concerne la Taric, che si rivolgono in primis alle fasce economicamente più basse della popolazione residente. Un provvedimento che prevede l’esenzione dalla tariffa corrispettiva sui rifiuti per i nuclei familiari con Isee fino a 5mila euro, mentre gli utenti con Isee compreso fra 5mila e 10mila euro potranno beneficiare di una riduzione del 50 per cento sia per la parte fissa che per quella variabile. L’ultima agevolazione in questo senso riguarda la fascia di Isee superiore a 10mila euro e sino a 15mila: riduzione del 30 per cento per nucleo familiare. Agevolazioni che dovranno essere richieste dai beneficiari tramite i moduli che saranno messi a disposizione del Comune.