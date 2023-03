Tante ’prime’ al grande festival per i più piccoli

CASTELFIORENTINO

Quattro giorni di programmazione, 22 appuntamenti, un’anteprima nazionale, 9 prime nazionali, 21 compagnie teatrali provenienti da molte regioni italiane e decine di ospiti. Questi i numeri della dodicesima edizione di “Teatro fra le generazioni“, il più significativo cantiere multidisciplinare legato al teatro d’innovazione per le nuove generazioni con spettacoli per tutti dai 9 ai 99 anni, che si terra a Castelfiorentino da martedì a venerdì prossimi. Quattro le location coinvolte: Teatro del Popolo, ex Oratorio di San Carlo, piazza Gramsci e spazio Teatro C’Art.

“Teatro fra le generazioni“, fino dalla sua prima edizione, si è contraddistinto come luogo di dibattito e confronto sui vari aspetti organizzativi, artistici, progettuali e resta una manifestazione unica in Toscana, che intende consolidare il ruolo della Regione Toscana come territorio storicamente attento alle politiche ed alle attività artistiche legate alla platea delle nuove generazioni, le scuole e alle famiglie. Un’attenzione istituzionale e culturale che oggi, in una mutata geografia del panorama teatrale regionale, trova nella residenza interprovinciale di Giallo Mare Minimal Teatro un laboratorio progettuale di qualità.

Fra gli spettacoli ricordiamo quelli in prima nazionale, tutti in scena al Tetro del Popolo. Martedì prossimo alle 17 la compagnia Fontemaggiore presenta “Ulisse e la luna“; mercoledì alle 9 sarà la volta di Giallo Mare Minimal Teatro con “Trame su misura vol.2“, mentre alle 10.30 spazio a Teatro gioco Vita con “Poco più in là da Susy Lee“. Alle 14 poi ecco “Nome della compagnia Tpo“ di Teatro Metastasio, alle 19 La luna nel letto presenta “La dea del Cerchio" e alle 21 in anteprima nazionale “Felicia“ della compagnia Quinto equilibrioTeatro Evento. Giovedì alle 9 “Tuono di Orto“ degli Ananassi, alle 10.30 KanterstrasseGiallo Mare Minimal Teatro presentano “Sulla rotta dell’isola del tesoro-la vera storia della pirateria“ e alle 19 Archetipo con “L’uccellino azzurro“.

Infine, venerdì 24 marzo alle 14 Teatro all’improvviso propone “Storia di luce“. Per informazioni e prenotazioni contattare Giallo Mare Minimal Teatro al numero 0571 81629 o scrivendo all’indirizzo [email protected], oppure il Teatro del Popolo chiamando lo 0571 633482.