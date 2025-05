Tante idee geniali. Dal green allo sport passando per il bus: "Difficile scegliere"

EMPOLIIl sostegno degli sponsor al Campionato di giornalismo-Cronisti in classe è stato fondamentale anche per questa ventitreesima edizione. Regione Toscana, Conad, Asev (agenzia di servizi e formazione dell’Empolese Valdelza), Anbi (l’associazione dei consorzi di bonifica), Autolinee Toscane, Alia Multiutility e Cispel hanno sostenuto con grande entusiasmo il progetto che vede impegnati centinaia di alunni e studenti delle classi quarte e quinte delle scuole Primarie e delle Secondarie di primo grado dell’Empolese Valdelsa. La Regione, rappresentata dal consigliere Enrico Sostegni ha premiato con le bandiere dell’ente le classi 3^ D di Montespertoli ("Il giorno della Memoria. Uno dei cardini di Toscana 2050") e 2^ E Vanghetti ("Riflessioni sulla pena di morte. Lo Stato non deve uccidere"). Conad, intervenuta con i soci Antonio Mannina e Marco Melani, ha consegnato un buono spesa alla 5^ B di Cerreto Guidi ("L’importanza dello sport. Tutto nella vita dei piccoli atleti"), mentre Asev con Tiziano Cini ha premiato con borse in stoffa la 4^ a tempo pieno di Cerreto Guidi ("Nostra cronaca di un evento. Specialmente responsabile". La 1^ C della Vanghetti di Empoli è stata scelta da Anbi (presente con il presidente Paolo Masetti) per il riconoscimento, un originale casco su supporto realizzato da un dipendente per la pagina "Salviamo i ghiacciai. E’ arrivato il momento di agire". Due le classi premiate da Marzio Fatucchi, responsabile area media di Autolinee Toscane, con borse-zaino in stoffa: la 3^ D di Montespertoli ("Il nostro autobus ideale è innovativo e sostenibile") e la 2^ E della Vanghetti ("Tutti in bus per l’ambiente. I buoni motivi per lasciare l’auto"). Alia Multiutility è stata rappresentata alla premiazione di Cronisti in classe da Chiara Fiorentini che ha premiato la 1^ B della Vanghetti ("Sostenibilità per un futuro green. Nutrizione consapevole per noi e la terra") con borse leggere. Infine Cispel ha consegnato tre targhe alle classi 5^ B di Cerreto Guidi ("Nasce un orto scolastico. La classe coltiva il futuro"), 1^ B della Vanghetti ("Sostenibilità per un futuro green. Nutrizione consapevole per noi e la terra") e 2^ A di Montespertoli ("L’acqua una risorsa da sempre. Importante e da proteggere"). Nel suo intervento Sostegni ha sottolineato l’impegno che le classi hanno messo nella redazione delle pagine "con lavori importanti e ottima scrittura". Anche il consigliere regionale ha messo in evidenza l’importanza della stampa e del lavoro dei giornalisti per la civiltà. "Lo sport – le parole di Antonio Mannina di Conad – non è solo attività fisica ma anche aggregazione e inclusione. Ecco perché Conad ha scelto di premiare le classi che hanno svolto questo tema". Per Tiziano Cini di Asev "iniziative come il Campionato di giornalismo aiutano a crescere e formarsi i cittadini del domani".