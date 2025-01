Tanta pioggia e vento forte. Allagamenti sulle strade e torrenti in piena

Le forti precipitazioni che hanno colpito ieri la Toscana hanno interessato anche l’Empolese Valdelsa provocando sul territorio di Montespertoli alcuni allagamenti su diverse strade provinciali. In particolare, nelle prime ore del mattino, si sono registrate criticità sulla Sp51 Valdorme a Martignana, sulla Sp4 Volterrana e sulla Sp80 ad Anselmo, dove gli allagamenti hanno reso difficile la circolazione. Lo stesso sindaco Alessio Mugnaini, sui social, invitava gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla guida e a segnalare eventuali problemi. Il torrente Orme e altri corsi minori hanno aumentato notevolmente la portata, alzandosi di livello. Anche in Valdelsa si sono registrati disagi a causa del fronte temporalesco. Il personale comunale di Castelfiorentino e della Protezione Civile hanno monitorato per tutta la durata della perturbazione il deflusso dell’acqua sulle zone di maggiore criticità, intervenendo dove necessario. In direzione Empoli agli automobilisti veniva consigliato di passare dalla 429bis, già dalla rotatoria sulla Volterrana nel territorio di Gambassi. Nella tarda mattinata la situazione è progressivamente migliorata.