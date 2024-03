Tabaccheria svaligiata. Colpo da migliaia di euro

Furto ai danni della Tabaccheria Centrale di Limite sull’Arno l’altra notte. I titolari del negozio hanno presentato denuncia ai carabinieri. Il ‘bottino’ dei ladri, composto anche di molti ‘gratta e vinci’ e sigarette, avrebbe un valore in fase di verifica ma nell’ordine delle migliaia di euro. Consistente. Oltre a questo, bisogna aggiungere i danni al locale, provocati dalla forzatura di un’apertura dai giardini retrostanti l’immobile. Adesso, i titolari - anche via social - lanciano un appello a chi possa aver visto o sentito qualcosa, pur nel cuore della notte: "So che sarà difficile e forse anche inutile, ma se qualcuno ha visto qualcosa fra le 3 e le 5 del mattino di martedì 12 o ha telecamere e può aiutarci a ricostruire l’accaduto ve ne sarei grata. Siamo coscienti che l’orario non aiuta ma provarci non costa nulla. Grazie in tutti i casi", quanto corre sul web.

"Da quanto abbiamo potuto ricostruire - ha affermato ieri Marco Pistolesi, titolare insieme alla moglie della tabaccheria di viale Giacomo Matteotti che ha parecchi anni di storia alle spalle - i ladri sono passati attraverso dei giardini retrostanti le case, tagliando anche delle recinzioni, poi sono riusciti a entrare nel negozio. Hanno portato via tante cose, molti ‘gratta e vinci’, sigarette. Purtroppo, la stima della refurtiva è notevole. Abbiamo sporto denuncia ai carabinieri. Quella notte abbiamo avvertito dei rumori, ma quando siamo scesi purtroppo tutto era già stato compiuto. Il fatto di aver detto delle telecamere nel nostro appello deriva dall’aver attraversato, i ladri, proprietà private, dove potrebbero essere installate". La dinamica non farebbe pensare a un furto occasionale. "No - ribadisce il titolare - anche noi pensiamo a qualcosa di organizzato". A Pistolesi e a tutta la famiglia nel corso della giornata di ieri sono giunte numerose manifestazioni di solidarietà. Come accennato, a preoccupare è anche il livello di organizzazione. Non sembrano infatti bande improvvisate. Gente che taglia recinzioni, attraversa giardini, ha attrezzi per fare certe intrusioni, non ha nulla di improvvisato. In ogni caso, gli accertamenti sono in corso.

