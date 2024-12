Sul piatto 56 milioni. Da Arno Vita Nova all’Urp di prossimità. Ecco tutte le proposte

Nel bilancio figurano anche investimenti per un totale di 56 milioni sul triennio: ristrutturazione edifici (oltre 6 milioni di euro), fra cui la ex casa del fascio di Fontanella, strade e viabilità (nel biennio 2026-2027 saranno investiti 17,8 milioni per la circonvallazione Sud, rotatorie e manutenzioni), parcheggi nelle frazioni per oltre 1 milione di euro, fra cui quello di Monterappoli e quello di via Motta), scuole (tre edifici in programma per 9,2 milioni di euro) e piazze (piazza Matteotti e Don Minzoni, 700mila euro).

Per ogni anno sarà avviata una pista ciclabile che connetterà le frazioni di Pozzale-Casenuove, Villanuova e Ponte a Elsa con il centro di Empoli. Non verrà tralasciato lo sport con quasi 7 milioni di euro da investire nell’arco del 2027 per un palazzetto dello sport, il completamento dell’impianto di atletica e la palestra della scuola Busoni.

Nel bilancio triennale anche il complesso Arno Vita Nova che accorpa 4 interventi: gli ex Macelli, Palazzo Ghibellino, Porta Pisana e la passerella ciclopedonale tra Tinaia e Capraia e Limite.

Il 2025 vedrà l’ingresso di 35 nuove assunzioni all’interno dell’ente comunale e l’apertura degli uffici distaccati Urp di Monterappoli, Villanuova e Ponte a Elsa. Il bilancio di previsione terrà di conto dello sforzo per riaprire il lunedì mattina la biblioteca comunale, prolungare l’orario fino alle 20 e avere 6 giorni di apertura su 7.