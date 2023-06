Successo della cicogna Spiata dagli appassionati

Ogni appuntamento un successo. C’è stata grande partecipazione alle iniziative di osservazione dell cicogna bianca. Il ciclo di appuntamenti è terminato. Lo spettacolo è stato ammirato da decine e decine di appassionati. Dopo secoli di assenza, la cicogna bianca è tornata infatti a nidificare in Toscana, grazie all’adozione di misure di protezione degli ambienti naturali ed a progetti di reintroduzione realizzati da associazioni e centri specializzati. Oltre alla coppia di Fucecchio, la prima ad insediarsi nella nostra regione già dal 2005, altre costruiscono i nidi ai margini della grande area umida, a Monsummano Terme, e in altri siti della Toscana. Le visite guidate hanno offerto agli interessati la possibilità di osservare dal vivo i nidi con gli adulti ed i pulcini. Un esperto del Centro Rdp Padule di Fucecchio è sempre stato presente per rispondere a tutte le curiosità sulla vita delle cicogne che è stato possibile ’spiare’ con il binocolo.