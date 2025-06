Strutture a prova di alluvione. L’idea di Poggianti e Chiavacci

Parchi giochi e impianti sportivi resilienti alle alluvioni. È questa la proposta presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli, che ha depositato in Consiglio Comunale una mozione per avviare un progetto innovativo: aree pubbliche sicure, accessibili e capaci di resistere agli eventi meteo estremi. Un’idea che prende spunto da esperienze già realizzate in città come Amburgo, Rotterdam, Ferrara e Ravenna, dove l’urbanistica si è fatta alleata della resilienza climatica. "È un progetto concreto, finanziabile e necessario per il futuro della città", ha spiegato il capogruppo di CentrDestra per Empoli, Andrea Poggianti.

"Non possiamo più pensare alla progettazione urbana come se le alluvioni fossero eccezioni", ha aggiunto Alessio Chiavacci. Secondo i due consiglieri servono soluzioni nuove, che mettano al centro la sicurezza dei bambini e la qualità della vita urbana, senza rinunciare all’accessibilità e all’estetica.

La mozione nasce dalla consapevolezza che il territorio empolese è esposto a rischio idraulico, aggravato dai cambiamenti climatici e dalla frequenza crescente di fenomeni atmosferici intensi. L’obiettivo è trasformare una fragilità in occasione di innovazione – scrivono –, attraverso la creazione di strutture sportive e parchi gioco sopraelevati, drenanti o multifunzionali, che svolgano anche un ruolo protettivo nei confronti del territorio.

"Sappiamo che esistono fondi europei e nazionali destinati a questi interventi – ha aggiunto Poggianti –. Il nostro compito è intercettarli e coinvolgere la cittadinanza, le scuole e le associazioni locali per progettare spazi davvero utili alle famiglie".

La mozione chiede al sindaco e alla giunta di avviare uno studio di fattibilità per individuare le zone a maggior rischio idraulico, progettare strutture accessibili e inclusive, e attivare canali di finanziamento pubblico e privato. Tra i punti cardine, anche la pianificazione della manutenzione e la partecipazione attiva dei cittadini, affinché i nuovi spazi siano vissuti e rispettati.

Chiavacci ha concluso: "Empoli ha bisogno di investire in spazi sicuri, moderni e pensati per durare. Oggi lanciamo una proposta concreta e realistica: rendere la nostra città più forte davanti alle sfide del clima, senza dimenticare i più piccoli. Non possiamo più aspettare: serve una visione lungimirante per garantire benessere e sicurezza alle nuove generazioni".