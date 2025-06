"Note a palazzo" con l’orchestra Cam

Sarà l’orchestra del Centro attività musicale di Empoli (nella foto) a essere protagonista a Certaldo per il secondo appuntamento della rassegna "Note a Palazzo". Domani alle 21.30 nel giardino di Palazzo Pretorio a Certaldo Alto (ingresso gratuito) il giovane gruppo musicale empolese diretto dal maestro Sandro Tani eseguirà musiche di Milhau, Morricone, Piazzolla, Piovani e Rota. La "Cam Orchestra" nasce nel 2006 come laboratorio orchestrale del "Centro attività musicale" di Empoli.

Accoglie tra le proprie fila ragazzi di età compresa tra i 14 e 25 anni uniti dalla passione per il suonare insieme. L’organico è composto da archi, fiati, percussioni, basso elettrico ma può mutare a seconda del repertorio affrontato e delle risorse umane disponibili. Da sempre rappresenta il Cam ai Festival E.M.U. suonando in Italia, Ungheria, Austria, Spagna, Olanda. Collabora con enti ed associazioni del territorio come Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, Giallo Mare Minimal Teatro e varie amministrazioni comunali.

Lo scorso maggio ha partecipato al Festival della Gioventù Musicale Europea che si è tenuto in Catalogna in Spagna. "Note a Palazzo" è un’idea nata dalla ProLoco in collaborazione con il Comune di Certaldo e l’Associazione Polis. Questa rassegna di concerti vuol far conoscere le realtà musicale presenti sul territorio dell’Empolese-Valdelsa.