Stretto un patto di amicizia con il Comune di Sabaudia: "Siamo legati da importanti tradizioni sportive e culturali"

Patto di amicizia tra i Comuni di Capraia e Limite e Sabaudia (Latina) per instaurare rapporti di collaborazione in ambito sportivo, in particolare quello remiero, rappresentato dal canottaggio, ma anche nei settori della cultura, del turismo, del sociale e dell’enogastronomia. Il patto, passato dalle rispettive giunte comunali a firma dei sindaci Alessandro Giunti e Alberto Mosca, prevede uno scambio di esperienze e informazioni che accomuna i due territori, attraverso la promozione e lo sviluppo di relazioni e attività istituzionali. Saranno inoltre avviate esperienze condivise nel settore dei servizi alla persona, non solo relativi allo sport e ai giovani ma anche dedicati alle fasce di età più mature. "Siamo due territori legati da una rilevante tradizione sportiva e vogliamo avviare un lungo e fruttuoso percorso di scambio", ha detto il sindaco Giunti.