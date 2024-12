Stretta sull’alcol in piazza. Il divieto al consumo diventa permanente

Era stata anticipata nei giorni scorsi, ora la stretta al consumo di alcolici in zona stazione è realtà. Sono state approvate nel corso dell’ultimo consiglio comunale dell’anno le modifiche al regolamento di polizia urbana, in modo tale da introdurre una novità. Non più temporanea ma strutturale. Un’ulteriore misura adottata come impegno nella lotta al degrado, un passo in più nel segno della sicurezza.

Sono stati istituzionalizzati infatti alcuni divieti introdotti a seguito di ordinanze emanate dalla precedente amministrazione e confermate dalla giunta Mantellassi, fino a oggi. Ecco che, con l’inserimento delle modifiche all’articolo 13 ter il divieto di consumare bevande alcoliche diventa permanente. Almeno in zona piazza don Minzoni, stazione ferroviaria. Un’ordinanza senza più scadenza. Le modifiche al regolamento sono state approvate con i voti favorevoli di Partito Democratico, lista Alessio Mantellassi sindaco, Questa è Empoli e Fratelli d’Italia. Nessun voto contrario mentre sono risultati astenuti Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle. Prima dell’approvazione, il divieto insisteva "all’interno della ztl e dell’area pedonale, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti e in tutti i giardini e parchi pubblici".

Con l’ordinanza introdotta nel 2022 e prorogata fino a oggi invece il divieto di consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico veniva esteso anche in alcune aree specifiche in zona stazione: piazza Don Minzoni e area pedonale antistante la stazione ferroviaria, via San Martino, via Palestro, via XI Febbraio, via Bettino Ricasoli, viale Bruno Buozzi - parco della Rimembranza, via Curtatone e Montanara. Contestualmente si prevedeva anche il divieto di abbandono in luogo pubblico di qualunque contenitore di bevande e alimenti. Dopo l’ultimo voto in consiglio comunale, questi divieti diventano dunque ordinari e raddoppia, inoltre, l’importo minimo della sanzione amministrativa: da 25 a 50 euro. "Come confermato da polizia, carabinieri e municipale - commenta il sindaco Alessio Mantellassi - restringere il consumo di alcol in certe zone aiuta a ridurre le frequentazioni di persone che ne abusano. Questa misura si andrà ad affiancare a nuove disposizioni, come il divieto di vendita di alcol su piazza Don Minzoni, che dirameremo entro gennaio 2025".