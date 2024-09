Street food e mercato in centro

Lo ‘street food’ fa traslocare per un giorno i banchi del tradizionale mercato del sabato, per la precisione la parte di solito situata in piazza dell’Unione Europea. Qui, infatti, nei giorni da oggi al 22 settembre si svolgerà "Montelupo Street Food Festa del Pesce". Dunque sabato 21 è incluso. Niente panico: chi il sabato mattina è abituato a recarsi al mercato, potrà trovare i banchi della piazza spostati poco distante nelle vie Asia, Europa ed altre aree adiacenti a viale Centofiori. Attenzione perché in queste zone ci saranno ovviamente limitazioni al traffico e divieti di sosta nel corso della mattinata. I divieti e le limitazioni, secondo l’ordinanza della polizia municipale, saranno in vigore dalle 6 alle 15.

Andiamo dunque alla Festa del Pesce: l’offerta gastronomica in piazza dell’Unione Europea sarà accompagnata anche da un ricco programma di animazione, per bambini e le famiglie. L’evento è organizzato da Food Festival e patrocinato dal Comune. Orari: dalle 18 a mezzanotte il giovedì e il venerdì e dalle 12 a mezzanotte il sabato e la domenica. L’ingresso alla piazza è gratuito. Il festival accoglierà tutti i visitatori con gazebo dedicati allo ‘street food’ e un punto bar. Tra le specialità offerte ci sono paella, tagliolini allo scoglio, insalata di mare, cacciucco e baccalà alla livornese. E ancora: fritto misto, baccalà fritto, patatine fritte. Ma anche, per chi preferisce altre opzioni: insalata, sangria, crêpes, hamburger, arrosticini, bomboloni e ciambelle. Opzione doppia quindi questo sabato: mercato e gastronomia ‘street’, il tutto nel giro di poche centinaia di metri tra la piazza, viale Centofiori e alcune strade vicine.

Andrea Ciappi