Strada di Mugnano chiusa per lavori

Lavori urgenti da fare: da domani alle 8.30 - fino al termine delle operazioni, ancora non precisato - la strada comunale di Mugnano verrà del tutto chiusa al traffico nel tratto che va tra l’incrocio con la strada vicinale di Poggio Cavallo e quello con la vicinale di Montebrincioli–Santa Lucia prima delle case di Mugnano. Si tratta - si spiega nell’ordinanza del Comune di Certaldo - di interventi di manutenzione sulla sede stradale fortemente avvallata. Quella di Mugnano è una strada collinare che si stacca dalla Sp 79 (che sale verso Fiano) e in costante pendenza si arrampica sulle colline ad est di Certaldo sino a raggiungere piccoli villaggi rurali ed anche strutture ricettive. Con ciò, il Comune cercherà di concludere le operazioni in tempi brevi. Oltre Mugnano, comincia la zona dei calanchi: e qui la strada è franata.