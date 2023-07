“Storie sconcertanti” Le spassose interviste di Dario Vergassola

CASTELFIORENTINO

Tutto è pronto per dare il via alla quinta edizione della rassegna teatrale “Teatro al Popolo- Teatro fuori dal teatro”, organizzata dalla Fondazione Teatro del Popolo, nello Spazio ex Arena. Il primo dei tre spettacoli che compongono la rassegna, è “Storie sconcertanti” di e con Dario Vergassola. L’appuntamento è per lunedì 10 luglio alle 21.30. Dario Vergassola festeggia più di vent’anni di carriera come intervistatore comico. Dopo gli esordi con le spassose interviste a calciatori e veline realizzate per Zelig, cerca un approccio più serioso intervistando gli ospiti del salotto di Serena Dandini, realizzando, invece, esempi magistrali di graffiante satira. Dopo di che non ha più smesso di realizzare interviste, in tv e dal vivo, coinvolgendo scrittori, scienziati, politici, sindacalisti senza farsi mancare brillanti manager o austeri professori. I biglietti per lo spettacolo di Dario Vergassola (10 euro; soci Coop 8 euro) sono acquistabili online, sul sito del teatro www.teatrocastelfiorentino.it e alla biglietteria del teatro del Popolo, sabato 8 luglio in orario 9.30-12.30.